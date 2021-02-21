ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 14:30
Сегодня, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «СКА-Хабаровск».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Василием Казарцевым. Ассистенты — Егор Болховитин и Александр Кудрявцев. Резервный рефери — Алексей Матюнин.
На групповом этапе турнира «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» (0:0, 8:7 — по пенальти), «Черноморец» (3:1) и казанский «Рубин» (1:0). Московский ЦСКА вступит в соревнования на этой стадии. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб со счётом 1:0 обыграл «Химки».
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