Мерсон: если бы был руководителем «Барселоны», я бы немедленно приобрёл Грилиша

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение, что «Барселона» может решить проблемы в игре с помощью полузащитника и капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша.



«Видел, как „Барселона“ развалилась в матче с „Пари Сен-Жермен“. Если бы я был кем-то из руководства „Барселоны“, то завтра же купил бы Грилиша. Неважно, сколько он стоит. Совершил бы трансфер Грилиша, потому что он способен разорвать любого на „Камп Ноу“. Считаю Джека одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Мерсона Sky Sports.



Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» со счётом 1:4 проиграла «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция).

«Мы всё ещё можем делать великие дела». Куман – игрокам «Барселоны»