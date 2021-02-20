Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы всё ещё можем делать великие дела». Куман – игрокам «Барселоны»

«Мы всё ещё можем делать великие дела». Куман – игрокам «Барселоны»
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман попытался подбодрить игроков клуба на одной из тренировок после разгромного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

«Мы всё ещё можем делать великие дела в этом году, но сейчас главное — перевернуть страницу, смотреть вперёд и продолжать расти», — приводит слова Кумана AS.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 46 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 9 очков.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось
Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021