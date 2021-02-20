«Мы всё ещё можем делать великие дела». Куман – игрокам «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман попытался подбодрить игроков клуба на одной из тренировок после разгромного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

«Мы всё ещё можем делать великие дела в этом году, но сейчас главное — перевернуть страницу, смотреть вперёд и продолжать расти», — приводит слова Кумана AS.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 46 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 9 очков.