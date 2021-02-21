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Дэвид Мойес ни разу не обыгрывал команды, возглавляемые Жозе Моуринью

Дэвид Мойес ни разу не обыгрывал команды, возглавляемые Жозе Моуринью
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 2-я минута матча, счёт не открыт — 0:0.

По сведениям Opta Sport, команды, возглавляемые Дэвидом Мойесом, ныне главным тренером «Вест Хэма», ни разу не выигрывали в матчах с командами, которыми руководил Жозе Моуринью, ныне рулевой «шпор».

Фотографию можно посмотреть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Шотландец 15 раз противостоял командам португальца — девять раз проиграл и шесть раз сыграл вничью.

«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).

Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.

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