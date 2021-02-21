Майкл Антонио со второй попытки открыл счёт в матче «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 12-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «молотобойцев».



Счёт был открыт на 5-й минуте встречи — вингер хозяев Джаррод Боуэн с фланга навесил в штрафную на нападающего Майкла Антонио и тот со второй попытки отправил мяч в ворота «Тоттенхэма».

Видео гола Майкла Антонио

«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).



Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.