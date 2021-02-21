Анри не возглавит «Борнмут», наставником до конца сезона назначен Вудгейт

«Борнмут» объявил о назначении тренера команды Джонатана Вудгейта исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

41-летний специалист руководил командой в последних пяти матчах после ухода Джейсона Тиндалла. За это время Вудгейт одержал три победы, а также один раз сыграл вничью и один раз проиграл. С ним «Борнмут» вышел в четвертьфинал Кубка Англии во второй раз в истории клуба.

Ранее стало известно, что «Борнмут» мог возглавить главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри. В 2016–2018 годах Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В 2019 году Тьерри был уволен за неудовлетворительные результаты работы.