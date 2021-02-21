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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
Футбол / Англия 0

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «канониров» и «горожан».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Марк Перри и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков. «Канониры» (34) — на 10-м месте.

Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоялся 17 октября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.

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