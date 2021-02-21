«Астон Вилла» — «Лестер»: Грилиш отсутствует в заявке хозяев на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Лестер Сити» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Эль-Мухамади, Макгинн, Дуглас Луис, Баркли, Эль-Гази, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Тейлор, Чуквуемека, Хейден, Накамба, Сансон, Дэвис, Хассан, Рэмси.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Эванс, Рикарду, Томас, Тилеманс, Ндиди, Варди, Барнс, Мэддисон.
Запасные: Уор, Амарти, Дэйли-Кэмпбелл, Фукс, Олбрайтон, Чодури, Менди, Ундер, Ихеаначо.
«Лестер Сити» в 24 встречах набрал 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Манчестер Юнайтед». «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У команды Дина Смита два матча в запасе.
Матч первого круга «Лестер Сити» — «Астон Вилла» состоялся 18 октября 2020 года и завершился победой бирмингемцев со счётом 1:0.
- 21 февраля 2021
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