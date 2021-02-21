Лингард увеличивает преимущество «Вест Хэма» в матче с «Тоттенхэмом». Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 58-я минута матча, счёт 2:0 в пользу «молотобойцев».



На 47-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард недалеко от чужой штрафной подхватил мяч, с левого края влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Джесси Лингарда

Это третий гол 28-летнего англичанина в четвёртом матче за «молотобойцев». Права на Лингарда принадлежат «Манчестер Юнайтед».



«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).



Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.