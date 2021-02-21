Слуцкий: Йевтич и Шатов готовятся к «Спартаку». Бакаев и Ин Бём не работают в общей группе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Кайратом» (1:0) рассказал о восстановлении футболистов после травм.
«Сегодня было достаточно тяжело, потому что мы играли без основной центральной тройки. У Йевтича и Шатова есть небольшие недомогания, они готовятся к матчу со «Спартаком». Трудно контролировать мяч и владеть в целом ситуацией, когда у тебя из двух центральных полузащитников один непрофильный, а другой только в команде появился. Больше делали ставку на контратакующие действия, на фланговую игру. Во втором тайме мы просто пытались максимально сберечь игроков и при малейших жалобах были произведены перестановки, в том числе на поле появились совсем молодые футболисты.
Кто ещё успеет вернуться в общую группу перед «Спартаком»? Пока трудно однозначно что-то говорить, потому что на данный момент ни Бакаев, ни Ин Бём в группе не работают и не работали. По ним сложнее. У Грицаенко достаточно серьёзный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
«Спартак» сыграет с «Рубином» 28 февраля.
- 21 февраля 2021
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