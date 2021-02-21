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«Рубин» обыграл «Кайрат» благодаря голу Кварацхелии. У казанцев было два удаления

«Рубин» обыграл «Кайрат» благодаря голу Кварацхелии. У казанцев было два удаления
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» принимал «Кайрат» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе спортивного центра «Беллис» в турецком Белеке и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 11-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия. Стоит отметить, что грузинский игрок был заменён на 30-й минуте. Клубная пресс-служба написала, что замена была вынужденной.

Видео можно посмотреть в "твиттере" «Рубина».

Стоит отметить, что в ходе встречи было показано две красные карточки игрокам «Рубина». На 42-й минуте был удалён защитник Илья Самошников, на 86-й — 19-летний полузащитник Степан Суриков.

По итогам 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Кварацхелия – 11'
Удаления: Самошников – 42', Суриков – 86' / нет
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