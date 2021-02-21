«Рубин» обыграл «Кайрат» благодаря голу Кварацхелии. У казанцев было два удаления
«Рубин» принимал «Кайрат» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе спортивного центра «Беллис» в турецком Белеке и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 11-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия. Стоит отметить, что грузинский игрок был заменён на 30-й минуте. Клубная пресс-служба написала, что замена была вынужденной.
Видео можно посмотреть в "твиттере" «Рубина».
Стоит отметить, что в ходе встречи было показано две красные карточки игрокам «Рубина». На 42-й минуте был удалён защитник Илья Самошников, на 86-й — 19-летний полузащитник Степан Суриков.
По итогам 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
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