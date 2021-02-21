«Лестер» обыграл «Астон Виллу» и вышел на второе место в АПЛ

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 19-й минуте вингер гостей Харви Барнс покатил на радиус штрафной, откуда полузащитник Джеймс Мэддисон низом пробил из-под защитника — мяч от штанги залетел в ворота.
Через четыре минуты Джейми Варди из штрафной пробил по воротам Дамиана Мартинеса, который отразил мяч перед собой, позволив Харви Барнсу из вратарской добить его в ворота.
На 48-й минуте защитник «Виллы» Мэтт Таргетт с левого фланга прострелил в район вратарской, полузащитник Джон Макгинн протолкнул мяч вдоль линии на Бертрана Траоре, который в падении переправил его в ворота.
«Лестер Сити» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидера, «Манчестер Сити», на семь очков. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У команды Дина Смита два матча в запасе.
- 21 февраля 2021
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