Николич: у «Тамбова» очень сложная ситуация. Нам было трудно готовиться в плане скаутинга

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» (3:0).

«Ничего особенного не могу сказать. Вернулись со сборов, трудно играть в такую погоду, но ребята молодцы, забили три, ещё один отменили. Прошли дальше в Кубке, надо продолжать так и дальше.



Каково готовиться к команде, которая так сильно обновилась? Надо сказать, что у них очень трудная ситуация. Нам было трудно готовиться в плане скаутинга. Мы разбирали свою игру и что нам надо делать. У нас нет неуважения к сопернику, просто по-другому было невозможно готовиться.

Что касается травмы Игнатьева, очень жалко. Надеюсь, ничего серьёзного. Это очень хороший игрок. Смолов и Миранчук? Почему только они? Что с Зе Луишем, что с Живоглядовым? Это всё очень качественные игроки», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Локомотив» переиграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.