Главный тренер «Тамбова»: нам понадобится два-три тура, чтобы сыграться

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«Да, можем найти позитив даже в такой ситуации. Хорошо нас потренировали. Позанимались стандартами около своих ворот, здесь позитива очень много. Ребята молодцы, проявили характер. Отметил бы Карапузова, отпахавшего на фланге. Претензий ни к кому нет. Сдаваться не будем точно, но 2-3 тура нам понадобится, чтобы сыграться», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

Благодаря победе над «Тамбовом» московский «Локомотив» вышел в 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились московские «Динамо» и ЦСКА, тульский «Арсенал», а также «Сочи».

Соперник «Локомотива» на стадии четвертьфинала будет определён в результате жеребьёвки.