Карпин: Норманн не забил пенальти? И Месси не забивает

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) прокомментировал игру полузащитника Матиаса Норманна.

«Не забил пенальти? И Месси не забивает пенальти. Как раз надо отмечать другое, не незабитый пенальти, а объём работы, который выполнял, и качества футбола, которое показывал.



В раздевалке тишина, раздражение результатом. Играли вроде неплохо, но проиграли. Удовлетворения ни у кого, естественно, нет», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Благодаря победе над «Ростовом» грозненский «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, тульский «Арсенал», а также «Сочи».