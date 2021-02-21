Карпин: Норманн не забил пенальти? И Месси не забивает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) прокомментировал игру полузащитника Матиаса Норманна.
«Не забил пенальти? И Месси не забивает пенальти. Как раз надо отмечать другое, не незабитый пенальти, а объём работы, который выполнял, и качества футбола, которое показывал.
В раздевалке тишина, раздражение результатом. Играли вроде неплохо, но проиграли. Удовлетворения ни у кого, естественно, нет», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
Благодаря победе над «Ростовом» грозненский «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, тульский «Арсенал», а также «Сочи».
Валерий Карпин: это был наш лучший матч с «Ахматом», но как раз его мы и проиграли
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