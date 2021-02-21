Валерий Карпин: это был наш лучший матч с «Ахматом», но как раз его мы и проиграли

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).
«Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение — самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата», но мы как раз его и проиграли. Они реализовали пенальти, мы — нет. По игре могут быть претензии, связанные с тактикой, а со всем другим… Что скажешь футболистам? Делали всё, что нужно. Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали. Травма Ерёменко никак не сказалась, рисунок игры не изменился», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Благодаря победе над «Ростовом» грозненский «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, тульский «Арсенал», а также «Сочи».
Соперник «Ахмата» на стадии четвертьфинала будет определён в результате жеребьёвки.
- 21 февраля 2021
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