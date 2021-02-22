Председатель правления «Баварии» рассказал, что в 2008 году клуб вёл переговоры с Клоппом

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как в 2008 году клуб выбирал между Юргеном Клинсманом и Юргеном Клоппом.
«Я частично ответственен за то, что привлёк Юргена Клинсмана в качестве тренера в 2008 году. К сожалению, его приглашение не сработало. Это было не лучшим решением для обеих сторон.
Ули Хенёсс в то время вёл переговоры с Клоппом. Мы должны были быстро принять решение, и тогда мы решили назначить Клинсмана», — цитирует Румменигге Goal со ссылкой на ZDF.
Напомним, что Клинсман был назначен главным тренером «Баварии» летом 2008 года, а уже в апреле 2009 года он был смещён с занимаемой должности. При нём команда не выиграла ни один трофей. В это же время, в 2008 году, Клопп возглавил дортмундскую «Боруссию», с которой он выиграл 5 титулов. Под его руководством «шмели» дважды становились чемпионами Германии, однажды стали обладателями Кубка Германии и дважды — Суперкубка страны.
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