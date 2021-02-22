Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), а также выразил удовлетворение работой полузащитника Дэниела Джеймса, отметившегося голом.
«Во втором тайме нам нужно было найти способ победить, потому что в первом мы играли не так, как хотели. Возможно, из-за «Ньюкасла», возможно, из-за матча на неделе. В итоге нам понадобился тайм, чтобы найти нужный темп.
Я очень рад за Дэна Джеймса. В последнее время он был очень позитивным, усердно работал и заслужил свой шанс. Я получаю удовольствие, когда он забивает, потому что он прошёл через взлёты и падения», — приводит слова Сульшера BBC.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»:
- 22 февраля 2021
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
08:41
-
08:30
-
07:39
-
07:23
-
04:46
-
04:30
-
04:19
-
04:08
-
03:34
-
02:57
-
02:34
-
02:20
-
01:12
-
01:02
-
00:53
-
00:45
-
00:23
-
00:18
- 21 февраля 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:47
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:05
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:12
-
22:06