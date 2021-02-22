Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), а также выразил удовлетворение работой полузащитника Дэниела Джеймса, отметившегося голом.

«Во втором тайме нам нужно было найти способ победить, потому что в первом мы играли не так, как хотели. Возможно, из-за «Ньюкасла», возможно, из-за матча на неделе. В итоге нам понадобился тайм, чтобы найти нужный темп.

Я очень рад за Дэна Джеймса. В последнее время он был очень позитивным, усердно работал и заслужил свой шанс. Я получаю удовольствие, когда он забивает, потому что он прошёл через взлёты и падения», — приводит слова Сульшера BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021