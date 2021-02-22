Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), а также выразил удовлетворение работой полузащитника Дэниела Джеймса, отметившегося голом.



«Во втором тайме нам нужно было найти способ победить, потому что в первом мы играли не так, как хотели. Возможно, из-за «Ньюкасла», возможно, из-за матча на неделе. В итоге нам понадобился тайм, чтобы найти нужный темп.



Я очень рад за Дэна Джеймса. В последнее время он был очень позитивным, усердно работал и заслужил свой шанс. Я получаю удовольствие, когда он забивает, потому что он прошёл через взлёты и падения», — приводит слова Сульшера BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: