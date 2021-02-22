Почеттино: в поражении «ПСЖ» от «Монако» виноват только я. Беру ответственность на себя

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (0:2).



«Этот матч отличался от встречи с «Барселоной», к тому же это разные турниры. Мы здорово начали, но пропустили гол. «Монако» хорошо оборонялся, мы владели мячом 75 процентов времени. У нас просто закончились идеи в последней трети поля.



Когда команда не побеждает, первый, кто несёт ответственность, — это я. Виноват только я. Беру ответственность на себя. Что касается трудностей в борьбе за чемпионство, такова реальность, мы не можем её изменить. Мы продолжим биться и пытаться», — цитирует Почеттино L’Equipe.



«ПСЖ», набрав 54 очка в 26 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «Лиону» (55) и «Лиллю» (58). «Монако» (52) располагается строчкой ниже.