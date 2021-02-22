Головин и «Монако» сотворили сенсацию. Они убрали миллионеров из «ПСЖ»

Александр Головин вновь вышел на поле после блестящей игры с «Нимом», в которой российский полузащитник отметился хет-триком и голевой передачей. Последний матч с «Лорьяном» экс-«армеец» пропустил из-за проблем с бедром, но избежал серьёзного повреждения. Тем не менее и выездную встречу с грандом французского чемпионата «ПСЖ» Головин начал не в основе – на скамейке запасных.

«Я не гей, но, Головин, женись, чёрт возьми, на мне!» Соцсети бурно обсуждают россиянина Похоже, это событие становится мемом.

От битвы Парижа с Монако ждали многого. «ПСЖ» несколькими днями ранее разорвал «Барселону» в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, а команда Роберта Ковача не проигрывала во всех турнирах на протяжении 12 матчей. Соседей по таблице разделяли пять очков.

Первый тайм остался за монегасками. Ковач, выбрав тактическую схему 4-5-1, плотно закрыл все зоны и не дал парижанам возможности создавать численное преимущество в центре поля. Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и его партнёры с огромным трудом двигали мяч вперёд. При этом аргентинец совершил до перерыва больше всех касаний в составе «ПСЖ» – 76. Килиан Мбаппе не получал передач в хороших позициях и за 45 минут ни разу не пробил по воротам Бенжамена Лекома.



Вообще в первом тайме у чемпионов Франции было ноль ударов в створ. А вот «Монако» забил первым же ударом на 6-й минуте. Команде Ковача удалась классная комбинация: гости создали ситуацию три в два в штрафной хозяев, и Софьян Диоп послал мяч в сетку головой после скидки Рубена Агилара. Грубейшая коллективная ошибка «ПСЖ» в обороне свидетельствовала о том, что команда Маурисио Почеттино не сконцентрирована на игре так, как в Барселоне. Травмированный Неймар скучал на трибуне в компании также залечивающего повреждение Анхеля Ди Марии.

Надо ли Головину уходить из «Монако» и куда? Мнение Слуцкого Первый хет-трик Александра во Франции не удивил его бывшего тренера.

В начале второго тайма «Монако» опять реализовал первый же момент, подтвердив своё лидерство на стандартах в Лиге 1. Правда, этот гол – целиком заслуга Гильермо Марипана. Чилиец после подачи сделал скидку, благодаря которой монегаски зацепились за мяч, а потом заблокировал попытку выноса Андером Эррерой мяча из штрафной. Более того, Марипан разобрался в эпизоде словно опытный форвард – пробил в касание в дальний угол.

При счёте 0:2 Париж продолжал биться головой о красно-белую стену, владея мячом, имел минимум шансов для гола. Мбаппе совсем потерялся на поле – так и не пробил по воротам Лекома. К 80-й минуте, когда в игру вступил Головин, у «ПСЖ» было всего шесть ударов и только один в створ.



Теперь Ковач выпустил Александра не на фланг, а на позицию центрального полузащитника. Головин хорошо отработал свой короткий отрезок, пусть и не запомнился в этот раз какими-то яркими действиями. Один из моментов мог закончиться очень неприятно для россиянина: Лейвин Курзава жёстко остановил рывок нашего легионера, наступив ему на ногу. К счастью, и тут обошлось без травмы. Головин совершил семь касаний мяча, отметился одним перехватом и заработанным фолом.