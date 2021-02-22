Иммобиле: сражения с игроками вроде Левандовского и Роналду доставляют мне удовольствие

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал об отношении к форварду «Баварии» Роберту Левадовскому, с которым ему предстоит столкнуться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Что мне больше всего нравится в нём? Он никогда не бывает доволен собой. Каждый год он старается совершенствоваться и превосходить самого себя, хотя и так уже достиг исключительного уровня. Нападающий без слабых мест. Сейчас это лучшая «девятка» в мире, так что нам нужно быть очень осторожными. Было безумно круто обойти его в гонке за «Золотой бутсой». Сражения с такими игроками, как он и Криштиану Роналду, доставляют мне огромное удовольствие», — приводит слова Иммобиле пресс-служба УЕФА.
Первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится завтра, 23 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча должна пройти в Мюнхене 17 марта.
- 22 февраля 2021
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