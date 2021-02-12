Левандовски рассказал о разговоре в раздевалке «Баварии» в перерыве финала клубного ЧМ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какой совет дал своим партнёрам в раздевалке в перерыве финальной встречи клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигрес» (1:0).
«Мы очень хотели победить сегодня. Гол, который мы забили, наверное, был с первого же навеса в штрафную. В перерыве матча я сказал ребятам: «Давайте! Совершите хотя бы несколько кроссов!» Однажды им это удалось, и вот так мы выиграли шестой титул, и это потрясающе!
Жаль, что Томас Мюллер не смог быть здесь. Уже прямо сейчас нам предстоит перелёт домой, в Мюнхен. На празднования нет времени», — цитирует Левандовского Goal.
Напомним, что единственный гол на 59-й минуте встречи забил защитник мюнхенской команды Бенжамен Павар. Киммих исполнил заброс в штрафную, Левандовски в борьбе не дали пробить головой, но мяч отскочил на Павара, который добил мяч в ворота. Судья отменил гол, сочтя, что чуть раньше Левандовски оказался в офсайде. Однако VAR вмешался в эпизод, определив, что Левандовски находился в правильном положении, и гол был засчитан.
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