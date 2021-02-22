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Черевченко назвал закономерной победу «Крыльев Советов» в матче с «Химками»

Черевченко назвал закономерной победу «Крыльев Советов» в матче с «Химками»
Футбол / Кубок России 0
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (0:4).

«Закономерная победа «Крыльев», счёт на табло. О чём здесь можно рассуждать? Настрой футболистов сегодня не понравился. Просто некоторые после осенней части немножко подумали, что они здорово играют. Но это уже будут личные разговоры. Что касается погодных условий, то они для всех одинаковы. А в работу судей я не вмешиваюсь – некоторые команды и вдесятером выигрывают.

Усиление состава? По этому поводу были разговоры ещё до конца осенней части. Были обозначены позиции. Себай на родине оформляет визу, у Филиппа пока нет трудовой визы, а Глушенков восстанавливается после операции. Что касается двух пропущенных мячей в конце матча, то я думаю, что это расслабленность. При стандартных положениях не хватило концентрации футболистов», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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