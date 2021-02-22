Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Кротоне»
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Кротоне» на матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Кротоне».
«Ювентус»: Буффон, Данило, де Лигт, Демирал, Алекс Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рэмси, Маккенни, Кулушевски, Роналду.
«Кротоне»: Кордац, Перейра, Магальян, Големич, Луперто, Мессьяс, Молина, Вулич, Реца, Уна, Ди Кармине.
Туринский «Ювентус» набрал в 21 матче 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).
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