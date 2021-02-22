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Филипе Луис: за пять минут до матча Эден Азар мог играть в «Марио Карт»

Филипе Луис: за пять минут до матча Эден Азар мог играть в «Марио Карт»
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Челси» Филипе Луис рассказал о совместной работе с Эденом Азаром.

«Эден Азар, наряду с Неймаром, – лучшие игроки, с которыми я когда-либо играл бок о бок. Их уровень близок к уровню Лионелю Месси. Он не очень хорошо тренировался. За пять минут до матча в раздевалке он мог играть в „Марио Карт“ на приставке. Он мг разминаться, не завязывая шнурки на бутсах. Тогда уже никто не сможет отобрать у него мяч. Он за раз обыгрывал трёх или четырёх футболистов соперника и выигрывал матчи в одиночку.

Азар невероятно талантлив. Возможно, ему не хватает трудолюбия, чтобы сказать: „Я собираюсь стать лучшим игроком в мире“. Считаю, что Эден мог им быть», — приводит слова Филипе Луиса Daily Mail.

Филипе Луис с 2015 по 2016 год выступал за «Челси». В настоящее время 35-летний футболист защищает цвета бразильского «Фламенго».

Эден Азар 7 лет (с 2012 по 2019 год) играл в лондонском «Челси». 7 июня 2019 года было объявлено о переходе Азара в мадридский «Реал», бельгиец подписал контракт до июня 2024 года. «Сливочные» заплатили за его трансфер € 115 млн (по данным Transfermarkt).

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