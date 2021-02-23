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Суарес: в «Барселоне» сказали, что я постарел и не могу играть в элите. Это возмутило

Суарес: в «Барселоне» сказали, что я постарел и не могу играть в элите. Это возмутило
Футбол / Испания 0
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал об обстоятельствах ухода из «Барселоны».

«Что меня действительно зацепило, так это то, что мне сказали, что я постарел и больше не могу играть на высшем уровне, выступать на уровне великой команды. Это меня возмутило. Главное — это сознание. Важно быть непоколебимым и иметь в себе силы выходить из сложных ситуаций. Это всегда было моей сильной чертой: я никогда не сдавался, даже в трудные времена.

Именно эта черта подтолкнула меня к переходу в „Атлетико“. Одна из целей — доказать всем, что на меня всё ещё можно рассчитывать. Это вопрос самооценки. После стольких лет в „Барселоне“ я хотел показать, что всё ещё могу быть полезным, играя в испанской элите», — приводит слова Суареса France Football.

Суарес: Куман не скучает по мне. Он сказал, что доволен моим решением покинуть «Барселону»
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