«Севилья» обыграла «Осасуну» и вышла на третье место, обогнав «Барселону»
В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 19-й минуте матча счёт открыл защитник «Севильи», ему ассистировал Жоан Жордан. В начале второго тайма нападающий андалусийской команды Люк де Йонг удвоил преимущество гостей, голевую передачу отдал Мунир Эль-Хаддади.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Ассистенты — Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный арбитр — Иван Муньос Перес.
«Севилья» в 23 матчах набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Барселону» (47). «Осасуна» (25) занимает 13-е место.
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