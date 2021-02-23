«Севилья» обыграла «Осасуну» и вышла на третье место, обогнав «Барселону»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте матча счёт открыл защитник «Севильи», ему ассистировал Жоан Жордан. В начале второго тайма нападающий андалусийской команды Люк де Йонг удвоил преимущество гостей, голевую передачу отдал Мунир Эль-Хаддади.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Ассистенты — Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный арбитр — Иван Муньос Перес.

«Севилья» в 23 матчах набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Барселону» (47). «Осасуна» (25) занимает 13-е место.