Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» обыграла «Осасуну» и вышла на третье место, обогнав «Барселону»

«Севилья» обыграла «Осасуну» и вышла на третье место, обогнав «Барселону»
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте матча счёт открыл защитник «Севильи», ему ассистировал Жоан Жордан. В начале второго тайма нападающий андалусийской команды Люк де Йонг удвоил преимущество гостей, голевую передачу отдал Мунир Эль-Хаддади.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Ассистенты — Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный арбитр — Иван Муньос Перес.

«Севилья» в 23 матчах набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Барселону» (47). «Осасуна» (25) занимает 13-е место.

Испания - Примера. 24-й тур
22 февраля 2021, понедельник. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Карлос – 19'   0:2 де Йонг – 49'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021