Спонсор «Знамени»: если бы Янбаев поиграл с Месси или Роналду, то и они бы к нам пришли

Спонсор команды ПФЛ «Знамя» Алексей Соколов (фамилия изменена по просьбе героя интервью) рассказал, как удалось привлечь в клуб нападающего Романа Павлюченко, полузащитника Александра Самедова и других именитых игроков.

«С Павлюченко, да и со всеми остальными договаривался Ренат [Янбаев]. Если бы он поиграл с Месси или Роналду, то и они бы годик за «Знамя» отыграли – в переговорах Янбаев прекрасный спец», — сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Большую часть карьеры Янбаев провёл в московском «Локомотиве» (с 2007 по 2017 год). Ему также удалось поиграть в ЦСКА, «Анжи», «Краснодаре», «Зените», «Кубани», «Химках». С 2008 по 2012 год Янбаев выступал за сборную России.