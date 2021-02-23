Спонсор «Знамени»: если бы Янбаев поиграл с Месси или Роналду, то и они бы к нам пришли
Спонсор команды ПФЛ «Знамя» Алексей Соколов (фамилия изменена по просьбе героя интервью) рассказал, как удалось привлечь в клуб нападающего Романа Павлюченко, полузащитника Александра Самедова и других именитых игроков.
«С Павлюченко, да и со всеми остальными договаривался Ренат [Янбаев]. Если бы он поиграл с Месси или Роналду, то и они бы годик за «Знамя» отыграли – в переговорах Янбаев прекрасный спец», — сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Большую часть карьеры Янбаев провёл в московском «Локомотиве» (с 2007 по 2017 год). Ему также удалось поиграть в ЦСКА, «Анжи», «Краснодаре», «Зените», «Кубани», «Химках». С 2008 по 2012 год Янбаев выступал за сборную России.
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Спонсор «Знамени» рассказал, сколько в клубе получает Павлюченко и другие звёзды, и как сделать клуб бессмертным за счёт болельщиков.
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