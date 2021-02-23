Арбитр Сергей Карасёв выступит на рок-концерте. Фото

41-летний российский судья Сергей Карасёв сегодня, 23 февраля, выступит на рок-концерте.

«Всем привет! Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 Февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену. Огромное металлическое спасибо друзьям из Catharsis за поддержку и осуществление мечты. С праздником! Metal will never die», — написал Карасёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Сергея Карасёва.

Сергей Карасёв начал свою судейскую карьеру в 1995 году. В 1999 году поступил на учёбу в Центр «Футбольный арбитр», который закончил в 2002 году. В 2000 году стал работать на матчах второго дивизиона в качестве ассистента судьи. Чемпионат России начал судить с 2008 года. С 2010 года является арбитром ФИФА.