«Краснодар» близок к приобретению лучшего бомбардира чемпионата Турции

Габонский нападающий турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщает Aspor.
По информации источника, переговоры «быков» и турецкой стороны подошли к концу. «Краснодар» готов заплатить за 24-летнего форварда € 8 млн и добавить опцию 10% от следующей продажи. На игрока также претендовали «Галатасарай» и «Фенербахче».
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Бупендза провёл 23 матча (14 — в основном составе) и забил 18 голов (1 — с пенальти). Он является лучшим бомбардиром чемпионата Турции. У ближайшего преследователя в гонке голеадоров Кайла Ларина 12 забитых мячей.
Аарон также выступал за «Бордо» (с 2016 по 2020 год) и ряд французских клубов. Его контракт с «Хатайспором» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 450 тыс.
- 23 февраля 2021
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