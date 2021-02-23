«Краснодар» близок к приобретению лучшего бомбардира чемпионата Турции

Габонский нападающий турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщает Aspor.

По информации источника, переговоры «быков» и турецкой стороны подошли к концу. «Краснодар» готов заплатить за 24-летнего форварда € 8 млн и добавить опцию 10% от следующей продажи. На игрока также претендовали «Галатасарай» и «Фенербахче».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Бупендза провёл 23 матча (14 — в основном составе) и забил 18 голов (1 — с пенальти). Он является лучшим бомбардиром чемпионата Турции. У ближайшего преследователя в гонке голеадоров Кайла Ларина 12 забитых мячей.

Аарон также выступал за «Бордо» (с 2016 по 2020 год) и ряд французских клубов. Его контракт с «Хатайспором» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 450 тыс.