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Сёмин отреагировал на слова Миранчука. Игрок сказал, что не уставал от тренировок в России

Сёмин отреагировал на слова Миранчука. Игрок сказал, что не уставал от тренировок в России
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывание экс-подопечного полузащитника Алексея Миранчука, ныне выступающего за «Аталанту». Игрок признался, что не уставал от тренировок в России.

«Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и всё. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе», — приводит слова Сёмина Sport24.

Миранчук перешёл в «Аталанту» прошлым летом. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний российский хавбек принял участие в 14 матчах итальянской Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Команда из Бергамо, набрав 43 очка в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице.

Алексей Миранчук: в «Аталанте» после тренировок реально нет сил. В России такого не ощущал
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