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Президент Аргентины арендовал самолёт Месси для поездки в Мексику

Президент Аргентины арендовал самолёт Месси для поездки в Мексику
Футбол / Испания 0

Президент Аргентины Альберто Фернандес арендовал частный самолёт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси для полёта в Мексику, сообщает Marca.

По информации источника, самолёт Месси был выбран потому, что отвечает всем медицинским требованиям по профилактике коронавируса. Четырёхдневная аренда самолёта для полёта на празднование 200-летия независимости Мексики обошлась в $ 160 тыс. Месси приобрёл самолёт, стоимость которого оценивается в $ 15 млн, в 2018 году в США. Транспортное средство постоянно находится в аэропорту родного города Месси Росарио.

Аргентинец стал игроком первой команды «Барселоны» в 2005 году. Месси — обладатель шести «Золотых мячей». С 2005 года вызывается в национальную команду Аргентины.

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