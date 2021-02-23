Президент Аргентины арендовал самолёт Месси для поездки в Мексику
Президент Аргентины Альберто Фернандес арендовал частный самолёт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси для полёта в Мексику, сообщает Marca.
По информации источника, самолёт Месси был выбран потому, что отвечает всем медицинским требованиям по профилактике коронавируса. Четырёхдневная аренда самолёта для полёта на празднование 200-летия независимости Мексики обошлась в $ 160 тыс. Месси приобрёл самолёт, стоимость которого оценивается в $ 15 млн, в 2018 году в США. Транспортное средство постоянно находится в аэропорту родного города Месси Росарио.
Аргентинец стал игроком первой команды «Барселоны» в 2005 году. Месси — обладатель шести «Золотых мячей». С 2005 года вызывается в национальную команду Аргентины.
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