Райола: Холанд будет звездой футбола будущего десятилетия
Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мнением о клиенте.
«Совершенно очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из потенциальных звёзд будущего. Сложно делать то, что он делает, в его возрасте. Он будет звездой будущего десятилетия, потому что мы видим, что такие звёзды, как Ибрагимович, Роналду и Месси, подходят к возрасту, когда каждый спрашивает себя, как долго ещё мы сможем наслаждаться из игрой. Все ищут звёзд в новом поколении.
Не думаю, что в мире есть спортивный директор, который может сказать: „Не заинтересован в Холанде“. Это всё равно что сказать: „Есть ли команда Формулы-1, которой не был бы интересен Льюис Хэмилтон?“ — приводит слова Райолы BBC.
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