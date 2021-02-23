Райола: Холанд будет звездой футбола будущего десятилетия

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мнением о клиенте.



«Совершенно очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из потенциальных звёзд будущего. Сложно делать то, что он делает, в его возрасте. Он будет звездой будущего десятилетия, потому что мы видим, что такие звёзды, как Ибрагимович, Роналду и Месси, подходят к возрасту, когда каждый спрашивает себя, как долго ещё мы сможем наслаждаться из игрой. Все ищут звёзд в новом поколении.



Не думаю, что в мире есть спортивный директор, который может сказать: „Не заинтересован в Холанде“. Это всё равно что сказать: „Есть ли команда Формулы-1, которой не был бы интересен Льюис Хэмилтон?“ — приводит слова Райолы BBC.