Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лацио» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Райола: Холанд будет звездой футбола будущего десятилетия

Райола: Холанд будет звездой футбола будущего десятилетия
Футбол / Германия 0

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мнением о клиенте.

«Совершенно очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из потенциальных звёзд будущего. Сложно делать то, что он делает, в его возрасте. Он будет звездой будущего десятилетия, потому что мы видим, что такие звёзды, как Ибрагимович, Роналду и Месси, подходят к возрасту, когда каждый спрашивает себя, как долго ещё мы сможем наслаждаться из игрой. Все ищут звёзд в новом поколении.

Не думаю, что в мире есть спортивный директор, который может сказать: „Не заинтересован в Холанде“. Это всё равно что сказать: „Есть ли команда Формулы-1, которой не был бы интересен Льюис Хэмилтон?“ — приводит слова Райолы BBC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021