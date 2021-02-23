«Атлетико» — «Челси»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Челси» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Челси».

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа, Коке, Сауль, Лемар, Фелиш, Суарес.



«Челси»: Менди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Вернер, Жиру, Хадсон-Одои.

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Рорш и Штефан Лупп. Резервный судья — Кристиан Дингерт.

Ответный матч состоится 17 марта в Лондоне (Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен». Лондонский «Челси» занял первое место в группе Е. «Атлетико» занял второе место в турнирной таблице группы А, уступив «Баварии».