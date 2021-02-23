Тухель: Месси и Роналду не уступят Мбаппе футбольный трон. Килиану придётся вытолкнуть их

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



«Пора ли Месси и Роналду отойти в сторону, а Мбаппе стать главным человеком в мировом футболе? Ни аргентинец, ни португалец никогда этого не сделают по своей воле, ни за что. Килиану придётся их вытолкнуть, чтобы занять трон. Никто ему ничего не отдаст просто так.



Не думаю, что они готовы отойти в сторону просто потому, что появился Мбаппе. Если Мбаппе хочет выйти на уровень Лионеля и Криштиану, покорить место, которое они занимают многие годы, то ему придётся занять их место. Думаю, у него есть всё, чтобы этого добиться", – сказал Тухель в подкасте

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Килиан Мбаппе с лета 2018 по декабрь 2020 года выступал под руководством Томаса Тухеля в „ПСЖ“.

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