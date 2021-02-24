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Роналдиньо опубликовал трогательный пост после смерти матери, прикрепив фотографию с ней

Роналдиньо опубликовал трогательный пост после смерти матери, прикрепив фотографию с ней
Футбол / Южная Америка 0
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40-летний легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо, высказался о смерти своей матери, Мигелины Элои Дос Сантос, от коронавирусной инфекции

«Я и моя семья благодарим всех вас за ту любовь и поддержку, которые мы получаем в это очень трудное время.

Моя мать была источником силы и радости для всех, кто её знал. Мы будем продолжать использовать её свет в нашей жизни. С той силой, которую она нам дала, мы продолжим наше путешествие. Спасибо», — гласит пост Роналдиньо в «инстаграме».

Напомним, в декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать заразилась коронавирусом и её поместили в отделение интенсивной терапии.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).

Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса
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