Роналдиньо опубликовал трогательный пост после смерти матери, прикрепив фотографию с ней

40-летний легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо, высказался о смерти своей матери, Мигелины Элои Дос Сантос, от коронавирусной инфекции
«Я и моя семья благодарим всех вас за ту любовь и поддержку, которые мы получаем в это очень трудное время.
Моя мать была источником силы и радости для всех, кто её знал. Мы будем продолжать использовать её свет в нашей жизни. С той силой, которую она нам дала, мы продолжим наше путешествие. Спасибо», — гласит пост Роналдиньо в «инстаграме».
Напомним, в декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать заразилась коронавирусом и её поместили в отделение интенсивной терапии.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).
- 24 февраля 2021
-
02:55
-
02:38
-
02:19
-
01:41
-
01:22
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:18
- 23 февраля 2021
-
23:56
-
23:49
-
23:37
-
23:29
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:03
-
22:53
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:13
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:15