Воспитанник «Спартака» Даниил Горовых стал игроком «Волгаря»

Футбольный клуб «Волгарь» подписал контракт с защитником Даниилом Горовых, сообщает официальный сайт клуба. Он является воспитанником двух ведущих футбольных Академий – «Краснодара» и московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова.



«Уроженец Краснодара за время своей профессиональной карьеры игрока выступал за молодёжную команду «Спартака», «Академию футбола» из Краснодара, «Велес», «Олимп», «Ленинградец», СКА, «Сатурн». Сезон-2020/2021 Горовых начинал в ПФЛ, выступая за подмосковную команду из Раменского. В турнире для команд Третьей группы Даниил провёл 13 матчей и забил один гол», — говорится в сообщении пресс-службы «Волгаря».



«Волгарь» в 26 встречах набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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