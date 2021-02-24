Мостовой: Промес — однозначно усиление. Он повысит шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Промес — однозначно усиление для «Спартака». Он сам понимает, что возвращается в чемпионат, где он может быть королём и одним из лучших. Там он был средненьким игроком, а здесь будет крутой. Состояние у него должно быть нормальное. Квинси должен здесь показать свой уровень. Другой вопрос, как с ним сработается тренер. Шансы на возможное чемпионство Промес, конечно, повысит. Главное, чтобы тренер разобрался, куда его ставить. Будет интересно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступал за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

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