«Аякс» объявил о договорённости со «Спартаком» по трансферу Квинси Промеса

«Аякс» на своём официальном сайте подтвердил, что достиг договорённости с московским «Спартаком» о переходе нападающего Квинси Промеса.



В скором времени 29-летний футболист пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет с московским клубом контракт. Как и сообщалось, сумма трансфера составит € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн. Соглашение будет рассчитано на 3,5 года.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

В «Спартаке» сообщили, что Квинси Промес должен сегодня прилететь в Москву на медосмотр