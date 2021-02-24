«Герой вернулся в город». «Спартак» представил ролик, посвящённый переходу Квинси Промеса

Московский «Спартак» представил ролик, посвящённый предстоящему возвращению нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«Герой вернулся в город. Квинси, мы тебя ждали! Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму «Спартака». В честь его возвращения мы «взломали» город, напомнив о главных событиях красно-белой карьеры Квинси. Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе. Смотрим!» — говорится в сообщении клуба.

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига». Ролик доступен на YouTube-канале «Спартака».

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.