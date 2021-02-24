Тренер «Тамбова»: сбежать из команды для меня недопустимо. Надо довести дело до конца

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, почему не намерен покидать клуб.



«Остаться в команде лучше, чем просто сидеть дома и смотреть в окно. К тому же я воспитанник тамбовского футбола. Сбежать из команды для меня недопустимо. Надо довести дело до конца.



Пусть это и прозвучит пафосно, но я как капитан корабля. Конечно, есть тяжёлые моменты. Было непросто, когда появилось письмо, что снимаемся. Ребята отказывались выходить на товарищеские матчи, чтобы не получить травму. Старался не показывать это всё ребятам, чтобы вдохновлять их. Нам нельзя раскисать, хотя внутри всё кипит. У меня семья, дети взрослые, друзья. Надо же как-то жить», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

«Мы чувствуем себя обманутыми». Боль тренера «Тамбова» Сергей Первушин — о том, как мотивировать команду, которую ты увидел за день до матча.