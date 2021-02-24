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Главный тренер «Аякса»: не был рад, когда Промес попросил отпустить его в «Спартак»

Главный тренер «Аякса»: не был рад, когда Промес попросил отпустить его в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что был огорчён решением нападающего Квинси Промес вернуться в московский «Спартак».

«Нас с Квинси связывают приятные воспоминания. Он преуспел в „Аяксе“ в прошлом сезоне, забивал важные голы в Лиге чемпионов. Но он попросил отпустить его в „Спартак“. Я не был этому рад. Теперь мы можем переключить внимание на другого игрока, а именно Уссаму Идрисси», — приводит слова тен Хага De Telegraaf.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

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