Тадич: будем скучать по Промесу

Нападающий «Аякса» Душан Тадич высказался о предстоящем уходе партнёра по атаке Квинси Промеса, который должен в скором времени вернуться в московский «Спартак».



«Будет ли нам не хватать Промеса? Да, конечно. Квинси — отличный парень и очень хороший футболист. Мы здорово провели время. К тому же мы играли вместе за «Твенте». Разумеется, мы будем скучать», — сказал Тадич в ролике в «твиттере» ESPN.



По последней информации СМИ, Промес в ближайшее время должен подписать контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

«Спартак» в видео о подготовке стадиона к матчу с «Рубином» показал на экране клип Промеса