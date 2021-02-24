Бохинен: многие проявляли интерес, но ЦСКА — единственный клуб, в котором чувствую радость

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказа, как принял решение перейти в московский клуб.
«Меня часто спрашивали о будущем, но я думаю, что трансфер — это результат напряжённой работы. Многие клубы проявляли ко мне интерес, но ЦСКА — единственный клуб, в котором я чувствую радость.
Перед трансфером я читал о ЦСКА и о лиге. Мой отец и агент беседовали с людьми, которые знакомы с российским футболом. Кроме того я сам общался с Вадимом Демидовым, который разбирается в этой теме. Потом я поговорил с тренером ЦСКА, и у меня появилось стойкое ощущение, что меня хотят видеть в клубе», — приводит слова Бохинена VG.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года.
- 24 февраля 2021
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