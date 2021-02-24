Акинфеев: счастлив, что попал в ЦСКА во времена Гинера. Мне повезло

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил надежду, что московский клуб под руководством президента Евгения Гинера продолжит побеждать в будущем.

«Мне повезло, я очень счастлив, что попал в клуб во времена Гинера и ощутил те победы, которые у нас были, ту радость от футбола и те эмоции, о которых не каждый футболист может рассказать. Счастлив, что попал в эту эпоху. Надеюсь, что она ещё будет продолжаться. Я надеюсь, что нас ждут новые победы с нашим президентом и с нашей командой», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже 20 лет. При Гинере «армейцы» шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.