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Дмитрий Тарасов продемонстрировал свой новый имидж

Дмитрий Тарасов продемонстрировал свой новый имидж
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Локомотива», казанского «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов продемонстрировал свой новый имидж в «Инстаграме». Футболист покрасил волосы в «платиновый или пепельный» цвет.

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России, по всей видимости, продолжит карьеру в «Сахалинце». Пресс-служба команды анонсировала переход, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером. Информацию о переходе Тарасова также прокомментировал главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов.

Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. В настоящее время россиянин является свободным агентом.

Тарасов опубликовал фотографию с Нурмагомедовым и поздравление с 23 Февраля
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