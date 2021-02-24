Бывший полузащитник московского «Локомотива», казанского «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов продемонстрировал свой новый имидж в «Инстаграме». Футболист покрасил волосы в «платиновый или пепельный» цвет.
Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России, по всей видимости, продолжит карьеру в «Сахалинце». Пресс-служба команды анонсировала переход, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером. Информацию о переходе Тарасова также прокомментировал главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов.
Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. В настоящее время россиянин является свободным агентом.
- 24 февраля 2021
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:40
-
18:35
-
18:29
-
18:21
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:14
-
16:10
-
16:05