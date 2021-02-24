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«Аталанта» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Аталанта» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 24 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзерри» в Бергамо (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Реал».

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Кристиан Гиттельман и Эдуард Байтингер. Резервный судья — Сандро Шерер.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде(Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Мадридский «Реал» занял первое место в группе В. «Аталанта» заняла второе место в турнирной таблице группы D, уступив «Ливерпулю».

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