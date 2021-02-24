Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч Примеры с «Эльче»

Стали известны составы «Барселоны» и «Эльче» на перенесённый матч 1-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эльче».



«Барселона»: тер Штеген, Мингеза, Пике, Юмтити, Альба, де Йонг, Пьянич, Педри, Тринкан, Месси, Брейтуэйт.



«Эльче»: Бадия, Сифуэнтес, Хосема, Мохика, Верду, Барраган, Мфулю, Гути, Ригони, Милья, Бое.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Помогать ему будут ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Карлос Эскуэла Мело.

«Барселона», набрав 23 турах 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера первенства — «Атлетико» — на 8 очков. «Эльче» (21) — в зоне вылета, на 18-м месте.