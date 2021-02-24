«Эвертон» продлил контракт с Лукой Динем

«Эвертон» объявил на своём официальном сайте о продлении контракта с защитником Лукой Динем. Новое соглашение 27-летнего французского футболиста с клубом рассчитано до конца 2025 года.

«Болельщики способствовали тому, что я чувствовал себя в «Эвертоне» как дома с первого дня. Они проявили ко мне большую любовь. Это то, что я очень ценю. Для меня важно сохранять стабильность. С «Эвертоном» я могу достичь больших успехов в ближайшие годы. Я хочу играть в Европе, и «Эвертон» — лучшее место для этого», — отметил Динь.

Динь перешёл из «Барселоны» в «Эвертон» в 2018 году. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги и отдал 6 результативных передач. С 2014 года Динь вызывается в сборную Франции.