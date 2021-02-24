Квинси Промес: с болью в сердце прощаюсь с «Аяксом»
Нидерландский нападающий Квинси Промес попрощался с болельщиками амстердамского «Аякса». Сегодня, 24 февраля, стало известно, что Промес вернётся в московский «Спартак».
«В моей памяти останутся приятные воспоминания о времени, проведённом в «Аяксе». В прошлом сезоне у меня были хорошие моменты, но, к сожалению, розыгрыш чемпионата был досрочно завершён из-за коронавируса. Сейчас «Аякс» на высоте, поэтому уходить из команды ещё сложнее. Я благодарен за возможность проявить себя.
Футбол для меня — это самое главное. Я прошёл путь от лучшего бомбардира клуба до запасного футболиста. Думаю, любому игроку будет сложно в такой ситуации. С болью в сердце я прощаюсь», — приводит слова Промеса пресс-служба «Аякса».
Промес — о трансфере в «Спартак»: просто хочу вновь играть важную роль в команде
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